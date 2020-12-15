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Питчер

В арсенале каждого бариста имеется специальный инструмент для взбивания молока, который называется питчером. Это оптимальная посуда, которая позволяет сделать пушистую молочную пену. Такую емкость изготавливают из нержавеющей стали с хорошей теплопроводностью, но также имеются питчеры из других материалов.

Содержание:

  1. Правильный выбор питчера.
  2. Взбивание молока в питчере.

Правильный выбор питчера

Питчеры используют для того, чтобы сделать правильную пенку для кофе, поэтому необходимо выбирать устройство с хорошей проводимостью тепла. Такое устройство применяется для контроля температуры молока внутри емкости. Необходимо молочный продукт подвести к нужной температуре и не превысить её. Для этого хорошо служат питчеры.

Особое внимание следует уделить стенкам посудины. Для того чтобы дольше взбивать пену, лучше всего выбрать питчер с толстыми стенками. Такое приспособление поможет сделать молочную пенку нежной, пышной и воздушной. Хотя питчеры с тонкими стенами стоят дешевле, они позволят определять температуру молока быстрее и точнее из-за своей низкой теплопроводности.

Следующим критерием при выборе нужного питчера является его объем. Они бывают разных размеров. Их диапазон составляет от 150 мл до 1 литра. Теперь необходимо обратить внимание на их форму и размер лейки. Чем тоньше носик, тем искуснее получается кофе с добавлением молочной пенки.

Сегодня часто используют более современные емкости для создания пенки. Производители покрывают их тефлоновым покрытием, из-за чего к ним не пристает молоко и мыть их намного легче.

Взбивание молока в питчере

Первым делом, прежде чем начать взбивать молоко в питчере, следует выбрать правильный для этого молочный продукт. Для хорошей пенки следует выбрать молоко, следуя следующим критериям:

  1. Продукт должен быть нежирным и цельным.
  2. Содержание белка должно превышать 2%.
  3. Должна быть однородность.
  4. Молоко должно быть не гретым и не взбитым.
  5. Использовать нужно только охлажденный продукт.

Готовить кофе и молочную пенку нужно отдельно, поэтому можно эти два процесса чередовать. Более опытные баристы делают эти 2 дела одновременно. Теперь можно начать взбивать молоко следующим образом:

  1. Емкость необходимо избавить от конденсата при помощи парового крана. Если он попадет в молоко, то может испортить его вкус и дальнейшее взбивание может не получится.
  2. В емкость следует налить молоко только наполовину. Затем его необходимо нагреть максимум на 37 градусов по Цельсию. Если она будет выше, то пена получится плохой, будет неприятно пахнуть и приобретет неприятный кипяченый вкус. Для нагревания используется паровой кран, который погружается в молоко на 1-1.5 см. Затем открывается кран и начинается вспенивание молока на 5-15 секунд, пока молоко полностью не покрылось пузырьками.
  3. Необходимо тщательно следить за всем процессом. Это можно делать визуально или тактильно, а также можно обращать внимания на звуки. Правильное вспенивание сопровождается равномерным и плавным шипением. Если звуки слышатся более глухими или булькающими, то кран опущен слишком глубоко. При выплескивании молока, кран необходимо опустить чуть ниже.
  4. Теперь можно переходить ко второй фазе приготовления пенки. В данном этапе происходит пропаривание молока и длится оно 5-15 секунд. Здесь необходимо тщательно и интенсивно перемешивать молоко при помощи круговых движений. Таким образом, структура молочного продукта будет гладкой и однородной. Теперь молочная масса должна нагреться максимум до 75 градусов при наклонном положении питчера.
  5. После завершения процесса, нужно закрыть паровой кран. Затем достать питчер и немного постучать пальцами по стенкам, чтобы пузырьки сошли. До момента, когда молочная пенка попадет в кофе, необходимо продолжать взбалтывать однородную массу.
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Питчер

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