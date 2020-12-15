Питчер

В арсенале каждого бариста имеется специальный инструмент для взбивания молока, который называется питчером. Это оптимальная посуда, которая позволяет сделать пушистую молочную пену. Такую емкость изготавливают из нержавеющей стали с хорошей теплопроводностью, но также имеются питчеры из других материалов.

Содержание:

Правильный выбор питчера. Взбивание молока в питчере.

Правильный выбор питчера

Питчеры используют для того, чтобы сделать правильную пенку для кофе, поэтому необходимо выбирать устройство с хорошей проводимостью тепла. Такое устройство применяется для контроля температуры молока внутри емкости. Необходимо молочный продукт подвести к нужной температуре и не превысить её. Для этого хорошо служат питчеры.

Особое внимание следует уделить стенкам посудины. Для того чтобы дольше взбивать пену, лучше всего выбрать питчер с толстыми стенками. Такое приспособление поможет сделать молочную пенку нежной, пышной и воздушной. Хотя питчеры с тонкими стенами стоят дешевле, они позволят определять температуру молока быстрее и точнее из-за своей низкой теплопроводности.

Следующим критерием при выборе нужного питчера является его объем. Они бывают разных размеров. Их диапазон составляет от 150 мл до 1 литра. Теперь необходимо обратить внимание на их форму и размер лейки. Чем тоньше носик, тем искуснее получается кофе с добавлением молочной пенки.

Сегодня часто используют более современные емкости для создания пенки. Производители покрывают их тефлоновым покрытием, из-за чего к ним не пристает молоко и мыть их намного легче.

Взбивание молока в питчере

Первым делом, прежде чем начать взбивать молоко в питчере, следует выбрать правильный для этого молочный продукт. Для хорошей пенки следует выбрать молоко, следуя следующим критериям:

Продукт должен быть нежирным и цельным. Содержание белка должно превышать 2%. Должна быть однородность. Молоко должно быть не гретым и не взбитым. Использовать нужно только охлажденный продукт.

Готовить кофе и молочную пенку нужно отдельно, поэтому можно эти два процесса чередовать. Более опытные баристы делают эти 2 дела одновременно. Теперь можно начать взбивать молоко следующим образом:

Емкость необходимо избавить от конденсата при помощи парового крана. Если он попадет в молоко, то может испортить его вкус и дальнейшее взбивание может не получится. В емкость следует налить молоко только наполовину. Затем его необходимо нагреть максимум на 37 градусов по Цельсию. Если она будет выше, то пена получится плохой, будет неприятно пахнуть и приобретет неприятный кипяченый вкус. Для нагревания используется паровой кран, который погружается в молоко на 1-1.5 см. Затем открывается кран и начинается вспенивание молока на 5-15 секунд, пока молоко полностью не покрылось пузырьками. Необходимо тщательно следить за всем процессом. Это можно делать визуально или тактильно, а также можно обращать внимания на звуки. Правильное вспенивание сопровождается равномерным и плавным шипением. Если звуки слышатся более глухими или булькающими, то кран опущен слишком глубоко. При выплескивании молока, кран необходимо опустить чуть ниже. Теперь можно переходить ко второй фазе приготовления пенки. В данном этапе происходит пропаривание молока и длится оно 5-15 секунд. Здесь необходимо тщательно и интенсивно перемешивать молоко при помощи круговых движений. Таким образом, структура молочного продукта будет гладкой и однородной. Теперь молочная масса должна нагреться максимум до 75 градусов при наклонном положении питчера. После завершения процесса, нужно закрыть паровой кран. Затем достать питчер и немного постучать пальцами по стенкам, чтобы пузырьки сошли. До момента, когда молочная пенка попадет в кофе, необходимо продолжать взбалтывать однородную массу.

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